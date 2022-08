Prefeito Alan apresenta seus candidatos a "nação bacural" de Apodi/RN

A dobradinha do grupo do prefeito, Ezequiel Ferreira (deputado estadual) e Garibaldi Filho (deputado federal) chegou à Garagem de João da Pipa, local da concentração no início da noite. Uma multidão de verde já aguardava o trio. Depois se integrou o candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL) que cumpria compromissos de campanha em cidades vizinhas; “A Nação Bacurau é orgulho não só em Apodi, como em todo Estado. Alan, apesar de jovem tem uma liderança admirável e alta aprovação de sua gestão nas pesquisas. Foi o prefeito que mais fez por Apodi nas últimas décadas”, frisou Ezequiel Ferreira.

Uma grande mobilização comandada pelo prefeito Alan Silveira (MDB) abriu com chave de ouro a campanha de rua em Apodi, maior colégio eleitoral do Médio Oeste Potiguar com mais de 26 mil eleitores.



A dobradinha do grupo do prefeito, Ezequiel Ferreira (deputado estadual) e Garibaldi Filho (deputado federal) chegou à Garagem de João da Pipa, local da concentração no início da noite. Uma multidão de verde já aguardava o trio. Depois se integrou o candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL) que cumpria compromissos de campanha em cidades vizinhas.

“A Nação Bacurau é orgulho não só em Apodi, como em todo Estado. Alan, apesar de jovem tem uma liderança admirável e alta aprovação de sua gestão nas pesquisas. Foi o prefeito que mais fez por Apodi nas últimas décadas”, frisou Ezequiel Ferreira.

Em seu discurso, o prefeito Alan agradeceu a parceria do mandato de Ezequiel. “A voz do povo de Apodi na Assembleia Legislativa é do deputado Ezequiel, que conseguiu viabilizar ações de saúde, recursos hídricos, pavimentação e drenagens de ruas e outras que nossa gestão realizou”, enumerou o prefeito de Apodi.

O prefeito Alan Silveira aponta que suas escolhas tem relação direta com quem escolheu contribuir com o povo de Apodi. Para ele, é justo que o apodiense saiba quem contribui com o bem coletivo do município quando for fazer suas escolhas políticas, respeitando, é claro quem prefere outros nomes que para este eleitor apresente boas propostas para Apodi.

Depois dos discursos, a população em seus carros e motos fez a maior carreata nas principais ruas e avenidas de Apodi. A cor verde, da Nação Bacurau, foi predominante na movimentação.