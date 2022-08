Jovem que morreu em confronto com a PM é identificado pela família no ITEP

Victor Kauã de Sousa Gomes, de 18 anos, segundo narra os policiais militares do 12 BPM, foi baleado após ter atirado na viatura policial na região Leste da cidade de Mossoró, na noite deste sabado. Com Kauã, os policiais apreenderam uma moto Honda Pop amarela roubada e uma pistola calibre 380.

O Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) identificou no início da tarde deste domingo, através de reconhecimento, o jovem que morreu em troca de tiros com a polícia militar a noite deste sábado, 27, na região das Malvinas, leste da cidade de Mossoró-RN.

Trata-se de Victor Kauã de Sousa Gomes, de 18 anos. A PM informa que, com ele, foram apreendidos uma Honda/Pop de cor amarela, ano 2007, placa MYG 4686 com registro de roubo, além de apreender 01 pistola calibre 380 com 01 carregador com 04 munições intactas.

Os policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar narraram que estavam de serviço quando se depararam com o jovem em atitude suspeita numa motocicleta e quando tentaram se aproximar teriam sido recebido a tiros. Houve revide e o jovem empreendeu fuga.

Um pouco mais a diante, os policiais perceberam que o suspeito abandonou a motocicleta e entrou no mato, perto do Centro de Assistência Socioeducativo, já perto do Conjunto Jardim das Palmeiras. Os policiais o seguiram e narram que houve outra troca de tiros.

O jovem baleado, sem identificação, foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu. A motocicleta e a arma apreendida com o jovem foi apresentado ao delegado de Plantão Roberto Moura, para os procedimentos de praxe.

O corpo do jovem Victor Kauã de Souza Gomes, nascido no 9 de fevereiro de 2004, foi levado para exames na sede do ITEP, sendo identificado no início da tarde deste domingo, 28, sendo entregue a seus familiares para proceder velório e sepultamento.