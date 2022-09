Ataque a tiros deixa um morto e outro baleado no acesso a zona rural de Baraúna

Usando uma Hilux branca, os assassinos atacaram as vítimas que estavam numa motocicleta no acesso a comunidade de Lajedo, no final da tarde desta segunda-feira, 29. Albertino Batista Morais, de 43 anos, morreu no local e o seu amigo Fernando Pescoço de Ouro conseguiu resistir aos tiros. Está hospitalizado em Mossoró. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil