Comerciante é perseguido e morto no Integração, em Mossoró; mais de 40 disparos foram realizados

Mossoró chega a marca de 115 homicídios, tendo o mais recente sido registrado por volta das 12h20 desta quarta-feira (31), no bairro Integração, região do Santa Delmira.

Lucas Leandro de Almeida Silva, que era proprietário de uma açaiteria e realizava delivery, havia saído para fazer umas entregas. Ele teria sido perseguido e assassinado a tiros, no final da Rua João Francisco de Souza.

De acordo com a Perita Roberta Lícia, do Itep, a perícia mais detalhada deverá indicar o sentido em que a perseguição ocorreu, no entanto, no local, foi possível identificar que Lucas foi atingido ainda em movimento, caiu e terminou de ser executado.

Segundo ela, foi possível identificar dois tipos de munições, calibre .40 e 380. Ao todo, foram realizados 46 disparos. Já no corpo do jovem, havia cerca de 20 perfurações, que podem ser de entrada e saída dos projéteis.

Houve muita comoção no local. O MOSSORÓ HOJE conversou com amigos e familiares que estavam acompanhando a perícia e todos atestaram que se tratava de uma pessoa boa, trabalhadora e que não tinha envolvimento com a criminalidade.

Este último fato foi confirmado pelo Delegado Denis Carvalho, que afirmou que Lucas não tinha ficha criminal. Segundo ele, as investigações serão iniciadas com base nos pedidos que foram feitos e que o jovem iria entregar antes de ser morto.

No local, não foram encontrados celular e nem documentos da vítima. A Polícia não sabe se o rapaz não estava com esses itens ou se eles foram levados pelos criminosos, afim de dificultar a identificação do corpo.

O corpo de Lucas foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.