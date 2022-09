Por que o nome da sua empresa é tão importante quanto o papel dela

Ninguém se propõe a erguer um edifício sobre alicerces instáveis. No entanto, é exatamente isso que você fará se não der o melhor nome à sua empresa. Aqui estão as três principais razões pelas quais você precisa dar a devida atenção ao processo de nomenclatura.

1. É a primeira coisa que os clientes veem.

O nome da sua empresa é fundamental para a sua organização. Nenhum outro ativo desempenha um papel mais significativo nas operações. A primeira coisa que alguém vai aprender sobre você é como você é chamado. Tanto por meio de sua comunicação online quanto offline .

O nome da sua marca será o título de seus anúncios. Seu nome de domínio é o que os clientes em potencial devem digitar para verificar sua presença online. Como você é chamado define os primeiros pensamentos das pessoas sobre você – e você só tem uma chance de causar uma primeira impressão.

2. Resume tudo sobre o seu negócio.

O nome empresarial perfeito diz tudo sobre seu dono. Em apenas algumas palavras, seu apelido pode dizer aos consumidores o que eles precisam saber sobre você, seus produtos e sua empresa. Mais do que isso, pode ajudar a convencê-los de que você é a empresa para eles.

3. É a sua posição única na sua indústria.

A menos que você seja um arqui-inovador que inventou seu próprio nicho, você terá concorrentes. São aquelas outras empresas irritantes que também estão de olho no seu público-alvo.

Seu nome é sua declaração de intenção e o primeiro passo para estabelecer sua posição única em seu campo. Os melhores nomes de negócios ajudam as marcas a se destacarem da multidão. Eles denotam confiança, autoridade e experiência em qualquer setor. Eles dizem aos consumidores em poucas palavras para esperar um atendimento ao cliente de classe mundial.

5 passos para nomear seu negócio

Agora que você sabe por que um bom nome comercial é uma obrigação, você vai querer saber como encontrar um. As cinco etapas a seguir lhe darão a melhor chance de criar um grande nome de empresa pela primeira vez.

1. Faça um brainstorming de nomes de empresas.

2. Faça uma lista dos melhores nomes.

3. Seguindo regras de nomenclatura para estrutura de negócios.

4. Verifique se o nome da empresa está disponível.

5. Registre o nome da sua empresa.

Pense em nomes de empresas

O processo de nomenclatura da sua empresa deve começar como criativo. Antes de chegar ao nome perfeito, você precisa pensar em algumas opções. Sente-se – sozinho ou com consultores de confiança – e deixe esses sucos fluírem. Existem muitas maneiras de colocar sua mente em ação:

1. Faça um despejo de palavras.

O nome da sua empresa deve informar aos clientes em potencial tudo o que eles precisam saber sobre sua empresa. Então, por que não começar anotando todas as palavras que você pode pensar que são relevantes para sua marca e indústria? Fazer isso é frequentemente conhecido como 'despejo de palavras'.

Não fique analítico neste momento. Simplesmente anote tudo o que você pensa. Dê a si mesmo entre 20 minutos e uma hora e tente não parar de escrever nesse tempo. Você terminará com uma série de palavras e frases relacionadas ao seu novo negócio.

2. Use um dicionário de sinônimos.

Este próximo passo pode parecer contra-intuitivo, mas fique conosco. O que você vai fazer agora é pegar sua longa lista de palavras e adicionar mais a ela. Isso garante que você não deixe pedra sobre pedra na busca da ideia de nome de empresa perfeita.

Pegue cada uma de suas palavras e encontre sinônimos ou termos relacionados usando um dicionário de sinônimos. Quando você encontrar algum que ainda não esteja na sua lista, adicione-o. Você não precisa ser muito exigente nesta fase, mas se houver algum que claramente não seja relevante, você pode deixá-lo de fora. Agora, você tem uma vasta lista de palavras para trabalhar para encontrar o nome da sua empresa.

3. Use um gerador de nomes.

A tecnologia pode ajudá-lo com a próxima etapa do processo de brainstorming que é usando um bom nome de gerador de empresa. Tentar descobrir os melhores novos nomes não é um processo incomum. É por isso que existem muitos geradores de nomes de empresas disponíveis para ajudar. Eles existem para ajudar empresas estabelecidas e nômades digitais a encontrar os rótulos que melhor se adequam a eles.

Faça uma lista dos melhores nomes de negócios

Usando seu despejo de palavras e um gerador de nomes comerciais, você pode criar uma longa lista de ideias de nomes comerciais. Usando mais de uma das ferramentas acima, você pode obter uma seleção mais variada.

É nesta fase que você pode começar a usar seu instinto e gosto. Se você odeia totalmente uma ideia de nome de empresa, retire-a da sua lista. Se uma opção parecer muito semelhante ao apelido de uma empresa existente, faça o mesmo. Em seguida, segmente os nomes restantes com base nestas perguntas:





1. O nome faz sentido para o negócio?

Você provavelmente tem grandes ambições para o seu novo negócio. Você pode estar sonhando com a dominação mundial ou com a diversificação em muitos nichos. Você pode acreditar que o futuro do trabalho remoto significa que você pode operar internacionalmente. Quando você começa, porém, seu nome deve fazer sentido para sua marca como ela é agora. Talvez estacione essas ideias sobre 'Smith e Jones Global Enterprise Inc.' por enquanto.

Novas empresas de comércio eletrônico geralmente têm um foco bastante restrito. Seus nomes comerciais dizem isso aos clientes em potencial. O nome certo para sua organização é aquele que não deixa dúvidas na mente do consumidor. Se eles o virem no Google ou em outro mecanismo de pesquisa, você quer que eles saibam em um instante que você é a marca para eles.

2. O nome é fácil de lembrar?

Grandes nomes são memoráveis. Você pode executar a melhor campanha de marketing, e ela ainda falhará se os consumidores esquecerem o nome da marca por trás dela em instantes. Para um nome de empresa fácil de lembrar, você está buscando uma mistura de familiaridade e exclusividade.

Invente palavras longas e incomuns para o seu apelido e elas não ficarão na mente do cliente. Seja muito genérico, porém, e seu público-alvo pode tropeçar em um rival. Isso é especialmente se eles estiverem procurando por você no Google depois de lembrar vagamente de um anúncio que viram.

3. O nome é fácil de soletrar?

Há uma série de razões pelas quais as pequenas empresas falham. Não faça a causa de sua queda que nenhum cliente em potencial poderia digitar seu nome corretamente em seu mecanismo de busca.

Você deve tornar o mais simples possível para as pessoas fazerem negócios com você. Nomes de negócios estranhos dificultam a localização do seu site. Sem falar em visitá-lo nas redes sociais, enviar e-mails e muito mais.

Mantenha simples. Isso pode até significar vender um pouco a sua empresa. Talvez você se especialize em recrutamento omnichannel. Isso é ótimo, mas todos os seus clientes em potencial conhecem a palavra 'omnichannel'? Se não, talvez deixe de fora do seu nome.

4. Parece atraente?

A menos que você use nomes de marcas diferentes, você usará o nome da sua empresa para muitas coisas. Provavelmente aparecerá em seu logotipo, em seu marketing e em outros materiais de marca. O nome de empresa perfeito, então, é visualmente atraente ao lado de todo o resto.

Pegue o nome 'Amazon', por exemplo. A palavra em si é visualmente atraente. Tem um tipo de simetria que é fácil para os olhos. A empresa poderia então desenvolver seu logotipo de renome mundial.