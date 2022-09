Mulher é estrangulada, morta e enterrada nua em Canguaretama; vizinho é preso pelo crime

Policiais civis da 104° Delegacia de Polícia Civil (DP de Canguaretama) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (01), Josimar Keyvson Simões da Silva, de 19 anos, suspeito do latrocínio de Jéssica Maria Rodrigues da Silva, de 25 anos.

Segundo os policiais, familiares de Jéssica procuraram a delegacia, na tarde desta quinta-feira, para informar que a vítima, que residia sozinha em um imóvel na cidade de Canguaretama, estava desaparecida desde o dia anterior, e que alguns dos seus pertences haviam sido subtraídos.

De imediato, os policiais diligenciaram até a residência de Jéssica, lá encontrando seu vizinho, Josimar Keyvson, que, ao ser questionado sobre se tinha conhecimento do paradeiro da vítima, se contradisse, levando os policiais a desconfiarem de seu comportamento e do fato de possuir alguns arranhões recentes na região do pescoço.

Convidado a prestar declarações na delegacia, Josimar Keyvson acabou confessando ter tirado a vida de Jéssica na noite anterior e enterrado seu corpo num terreno nas proximidades de onde moravam.

Josimar também subtraiu bens da propriedade de Jéssica, como uma motocicleta, um aparelho celular e uma televisão.

Com a indicação do local pelo suspeito, os policiais encontraram o corpo da vítima enterrado. Jéssica foi morta por estrangulamento e enterrada nua, enrolada apenas em um lençol.

Josimar Keyvson foi autuado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também solicitou exames de conjunção carnal, para saber se a mulher também sofreu abuso sexual.