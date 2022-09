Polícia Civil do RN forma cerca de 400 novos policiais nesta segunda-feira, 5. A solenidade de conclusão do Curso de Formação Profissional aconteceu no Centro de Convenções de Natal. A formação englobou aspirantes aos cargos de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN). Segundo anunciou a Delegada Geral, Ana Cláudia Saraiva, na semana passada, a nomeação dos novos policiais civis acontecerá no dia 15 de outubro. Já a posse nos respectivos cargos, está prevista para 15 de novembro.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Academia de Polícia Civil (ACADEPOL), realizará, nesta segunda-feira (05), a solenidade de encerramento do Curso de Formação Profissional (CFP), no Centro de Convenções de Natal, voltada para alunos, convidados destes e autoridades.

O CFP foi iniciado no dia 6 de julho deste ano. Cerca de 400 alunos foram preparados para os cargos de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN).

Ao longo desta formação, buscou-se uma preparação voltada para a realidade profissional dos participantes, com diversas disciplinas práticas e teóricas.

Foram abordados temas como ética e direitos humanos, investigação de crimes patrimoniais e de homicídios, combate ao crime organizado, planejamento operacional e estratégico, comunicação social, técnicas de entrevista e interrogatório, defesa pessoal, abordagem e tiro.

A maior parte dos instrutores foi composta por policiais civis, mas o CFP também contou com aulas ministradas por policiais militares, federais e penais, assim como por servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e profissionais de outros órgãos públicos.

As aulas foram desenvolvidas no Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Centro Estadual de Educação Profissional Lourdinha Guerra, no Centro de Atenção Integrada à Criança (CAIC) e em um ginásio localizado no bairro Cidade da Esperança.

