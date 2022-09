Preso pelo feminicídio da ex-esposa é transferido de Catolé do Rocha/PB para Mossoró

Franceildo Cardoso de Sousa, de 26 anos, foi preso na quinta-feira (1º), após se apresentar na Delegacia do município de Catolé do Rocha, acompanhado de seu advogado. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto, pelo feminicídio da ex-esposa dele, Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos, ocorrido no dia 16 de julho deste ano, no Aeroporto II.