Apontado como membro de organização criminosa com atuação no RN é preso pela PF

Uma ação integrada pela Polícia Federal e a Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Militar, cumpriu na última sexta-feira (2), na cidade de Canguaretama, a cerca de 80 km da capital, mandado de prisão contra um homem apontado como suposto integrante de uma organização criminosa que atua em redutos do narcotráfico no estado.

O investigado é alvo da quarta fase da Operação Passa Nada deflagrada pela Polícia Federal e a Força-Tarefa SUSP, e teve sua prisão decretada no mês de junho de 2022, ocasião em que quatro integrantes de um bando criminoso foram presos e autuados em flagrante por estarem de posse de armas e drogas. A Polícia Civil do RN colaborou com as investigações.

Após os devidos procedimentos, o detido foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

FORÇA-TAREFA

A Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP).