Homem de 29 anos é preso ao receber dinheiro falsificado nos correios de Riacho de Santana

O indivíduo foi abordado por policiais federais, na manhã desta terça-feira (6), no momento em que recebia, na agência dos Correios, um envelope contendo 20 cédulas falsificadas no valor total de R$ 1 mil. O trabalho foi realizado em colaboração com a Coordenação de Segurança dos Correios, sendo que os policiais monitoraram a entrega da encomenda e, quando o destinatário a recebeu, foram encontradas no seu interior as notas com indícios de falsificação. Preso em flagrante, o envolvido foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Mossoró, para os devidos procedimentos de autuação. O crime de moeda falsa está previsto no Código Penal e pode resultar em uma pena de até 12 anos de reclusão.