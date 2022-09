MP denuncia por tentativa de feminicídio homem que jogou carro contra a ex e a golpeou com uma pedra

Nesta quinta-feira (8) o Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou Alcimar Fernandes da Silva, de 46 anos, por tentativa de feminicídio. No dia 30 de agosto deste ano, ele jogou o próprio carro contra a motocicleta onde estavam a ex-esposa e o atual companheiro dela, no bairro Boa Vista.

Com os dois já caídos no chão, o denunciado armou-se com pedra e desferiu três golpes na cabeça dela, que precisou ser socorrida para uma unidade de saúde, onde recebeu pontos no local do ferimento.



A motivação do crime foi devido ao fato de Alcimar não aceitar o término do relacionamento, ocorrido cerca de 8 meses antes.

Alcimar foi preso e indiciado por lesão corporal, mas foi solto no dia seguinte, na audiência de custódia. Na ocasião, o juiz Arthur Bernardo Maia do Nascimento decidiu pela soltura e aplicou medidas protetivas, para que o homem não se aproximasse da vítima.



No entanto, no dia 1º de setembro, Alcimar foi visto rondando a casa da ex-esposa, descumprindo o que havia sido determinado.



Diante disto, o promotor Ítalo Moreira Martins, denunciou Alcimar com base na Lei Maria da Penha, por uma tentativa de feminicídio contra a ex, e também por uma tentativa de homicídio, contra o atual namorado dela.



Além desses dois crimes, Alcimar também foi denunciado por descumprimento da medida protetiva.

O caso segue agora para análise do juiz, que deverá marcar uma data para a audiência de instrução, onde serão ouvidas as testemunhas e decidido se o denunciado será levado a júri popular.