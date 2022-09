Depois do Alto Oeste e Seridó, Fatima Bezerra pede votos no Mato Grande

Ao passar por Taipu, a governadora foi convidada a visitar o seu eleitor mais famoso da região e também de Lula, Seu Raimundo Filadelfilo, que ficou conhecimento nacionalmente por construir uma casa em forma de disco voador. A casa está pintada com as cores do PT e falando que com Lula o Brasil Feliz de Novo. Em seguida, a governadora seguiu com os aliados para os municípios de Poço Brasnco, João Câmara, Jandaira e Macau, região com potencial eólico gigantesco.

A governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição ao Governo do Rio Grande do Norte, iniciou nesta sexta-feira (16) a caravana “O Melhor Vai Começar” nas regiões do Mato Grande e Salineira. A caravana já passou pelas cidades do Alto Oeste e Seridó do Rio Grande do Norte, com grande público saindo as ruas em apoio a reeleição de Fátima Bezerra.

Após tirar muitas fortes e gravar vídeos na casa do inspirado Raimundo Filadelfilo, a governadora Fátima Bezerra partiu com a comitiva, composta por Natália Bonavides, Jean Paul Prates, Fernando Mineiro, Carlos Eduardo, Francisco, Samanda, entre outras autoridades locais, para o municípios de Poço Branco, João Câmara, Jandaira e Macau. No caminho, o potencial eólico.

A governadora circulou no carro-palanque, mas também desceu para caminhar nas ruas, onde várias pessoas a abordaram para declarar apoio à sua reeleição.

“Passamos pelo Oeste, pelo Seridó e agora no Mato Grande e na região Salineira o sentimento é o mesmo: gratidão. Ver o povo na rua dando apoio à nossa candidatura e reconhecendo o nosso trabalho só nos estimula a fazer mais. Nos próximos quatro anos, com Lula presidente e a renovação do nosso mandato, o Rio Grande do Norte vai seguir avançando”, declarou a governadora Fátima Bezerra.

Na passagem pelo Mato Grande, Fátima ainda falou sobre o potencial produtor da região. “A região do Mato Grande tem um solo de primeira qualidade e um enorme potencial agrícola. Contudo, falta água. Por isso que, com o presidente Lula, vamos construir o canal do Mato Grande, para trazer água suficiente para o consumo e irrigação de todas essas áreas. Com isso, vamos garantir dignidade, emprego e renda para as famílias produtoras”, disse Fátima Bezerra.

A caravana “O Melhor Vai Começar” continua no sábado (17) com passagem pelas cidades de São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Pureza e Ielmo Marinho. No domingo (18), a governadora realizará uma carreata por diferentes bairros de Natal.