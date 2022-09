PRF/RN realiza a maior apreensão de cocaína desde 2019; prejuízo ao crime é superior a R$ 220 milhões

PRF realiza a maior apreensão de cocaína no RN desde 2019; prejuízo ao crime é superior a R$ 220 milhões. Após pesagem oficial, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que a apreensão de cocaína realizada na madrugada desta segunda (19), em São José de Mipibu/RN, foi de 1256 kg, maior apreensão realizada no estado desde o ano de 2019. O entorpecente estava escondido em um caminhão que transportava polietileno. O motorista, um homem de 38 anos, foi preso e encaminhado para a sede da PF, em Natal.

Após pesagem oficial, a Polícia Rodoviária Federal divulgou a quantidade de cocaína apreendida na madrugada desta segunda-feira (19), em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte. Ao todo, os policiais apreenderam 1256 kg do entorpecente.

Ainda segundo a PRF, a apreensão é a maior realizada no estado desde 2019 e representa um prejuízo de R$ 220 milhões ao crime organizado.

Dessa vez, o ilícito estava escondido em um caminhão que transportava polietileno. O motorista era um homem de 38 anos, que foi preso no local.

A droga havia saído da Bolívia, com destino final a Europa, passou pelo estado do Mato Grosso em direção ao porto de Natal/RN (o mais importante do estado).

Porém, com a fiscalização minuciosa dos policiais e o monitoramento das rotas de tráfico de drogas, por meio do policiamento orientado por inteligência, o objetivo dos traficantes não foi concretizado – o que reforça o fato da PRF ser a polícia que mais apreende drogas em todo o mundo.

O caminhão, o homem e a carga foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Natal/RN.