Injúria racial: mulher é presa após chamar policial de “nega fedorenta” em Mossoró

O caso aconteceu por volta das 16h30 deste domingo, no Dom Jaime Câmara. De acordo com informações do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Andrelino, a guarnição foi chamada para averiguar uma denúncia sobre uma briga entre duas mulheres em uma festa. Chegando no local, uma delas, identificada como Daliana Kelly Monte Guilherme, bastante exaltada, passou a proferir palavras de baixo calão contra os PMs e a empurrá-los. Diante da agressividade, a policial feminina, cujo nome iremos resguardar, tentou conter a mulher, momento em que ouviu dela a frase “essa nega fedorenta acha que é dona do mundo”. A agressora recebeu voz de prisão e foi conduzida a Delegacia de Plantão. No local, foi indiciada por injúria racial e encaminhada para ala feminina da Penitenciária Mário Negócio.