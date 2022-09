Atletas têm até esta terça (20) para se inscreverem na Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado

Promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), a disputa chega a sua 73ª edição em 2022 e será realizada no próximo dia 25 de setembro, às 8 horas, no circuito de rua a ser instalado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró, bairro centro. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente de forma on-line, pelo endereço eletrônico provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br, onde está disponível todo o regulamento da competição. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Termina nesta terça-feira (20) o prazo para as inscrições à Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado, considerada a mais antiga do país sem interrupções.

Promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), a disputa chega a sua 73ª edição em 2022 e será realizada no próximo dia 25 de setembro, às 8 horas, no circuito de rua a ser instalado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró, bairro centro.

As inscrições, iniciadas no dia 1° de setembro, estão sendo feitas exclusivamente de forma on-line, pelo endereço eletrônico provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br, onde está disponível todo o regulamento da competição. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Foram disponibilizadas 400 vagas no total, entre as 15 categorias: Juvenil, Juniores, Elite Feminino, Elite Nacional, Elite Local, Master A, B e C Nacional; Master A, B e C Local; Master D, Liberdade, MTB Masculino e MTB Feminino..

A 73ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo e vale pontos para o ranking da entidade na Classe 4, categorias Elite Nacional, masculina e feminina.