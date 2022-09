Amaro Sales diz que Jorge é o melhor nome para representar o setor produtivo do RN na AL

Presidente do Sindicato da Água Mineral do RN, Roberto Serquiz, Jorge Reúne todos os critérios para assumir uma cadeira na Assembleia e representar o setor. "Jorge tem o perfil ideal para assumir o cargo e representar a indústria. E tem sido claro quanto a isso em sua campanha", afirmou. "A indústria é um dos setores que mais empregam no nosso estado. Quando ela vai bem, as vagas de emprego aparecem, é um dos termômetros da economia. Vamos discutir na Assembleia medidas para incentivar a indústria e gerar mais empregos", disse Jorge.

O candidato a deputado estadual Jorge do Rosário (Avante), se reuniu com um grupo de representantes da indústria do Rio Grande do Norte no final da tarde desta segunda-feira (19) no Monza Palace Hotel, em Natal.

Os empresários, que atuam em diversos segmentos da indústria, declararam apoio à candidatura de Jorge. Para o grupo, ele é quem melhor vai representar a indústria do RN na Assembleia Legislativa.

Já para o Presidente do Sindicato da Água Mineral do RN, Roberto Serquiz, Jorge Reúne todos os critérios para assumir uma cadeira na Assembleia e representar o setor. "Jorge tem o perfil ideal para assumir o cargo e representar a indústria. E tem sido claro quanto a isso em sua campanha", afirmou.

Serquiz também desejou sucesso a Jorge nessa reta final da corrida eleitoral e falou sobre a necessidade de conversar com amigos e familiares para multiplicar votos e eleger o deputado do emprego e do desenvolvimento.

"A indústria é um dos setores que mais empregam no nosso estado. Quando ela vai bem, as vagas de emprego aparecem, é um dos termômetros da economia. Vamos discutir na Assembleia medidas para incentivar a indústria e gerar mais empregos", disse Jorge.

A Zona Norte vai dar contribuição a eleição de Jorge do Rosário (Avante) a deputado estadual. Esse foi o sentimento que os apoiadores políticos deixaram em reunião na segunda-feira, 19, no Green House Recepções, no Bairro Potengi.

Sob a coordenação do ex-vereador Heráclito Noé, o grupo ouviu propostas de Jorge do Rosário voltadas principalmente a geração de emprego e renda.

Cerca de 200 organizaram a estratégia para a reta final de campanha. O Avante segue firme com a meta de eleger dois deputados estaduais, o que as pesquisas eleitorais realizadas até agora têm demonstrado ser possível.

O Avante é o único partido que já colocou 15 candidatos da sua nominata entre os preferidos do eleitor potiguar.

A política que eu acredito se faz indo de casa em casa e conversando olho no olho para entender as necessidades do povo. E é dessa forma que venho fazendo há mais de um ano!