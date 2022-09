Servidor Público é condenado a 24 anos de prisão por matar a ex-esposa em João Câmara

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação Anderson Cleiton Bezerra da Silva, pelo feminicídio da ex-esposa, Februska Emanuely Ferreira, à época com 34 anos.

O crime aconteceu no dia 17 de abril de 2019, no município de João Câmara. O crime foi cometido porque Anderson Cleiton não aceitava o fim do casamento entre os dois e o fato de a mulher já estar em outro relacionamento. Ele foi preso em maio do mesmo ano e confessou o crime.

Anderson foi condenado a pena de 24 anos de prisão, em regime fechado, em júri popular realizado na segunda-feira (19).



Frebruska foi assassinada com quatro tiros. Na época ela era servidora pública lotada no Hospital Regional de João Câmara. Anderson e a vítima foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos.