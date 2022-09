MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/09/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Piso da Enfermagem: categorias realizam parada nacional em protesto pela suspensão do pagamento

IDEB 2021: Mossoró obteve o 1º lugar no RN entre municípios com população superior a 65 mil habitantes

Estreia do Auto da Liberdade acontece na próxima terça-feira (27) na Estação das Artes

Trânsito é vida: Prefeitura inicia mobilizações com blitze educativas em várias regiões de Mossoró

Sesap apresenta propostas de ações para que municípios alcancem meta de vacinação contra a pólio

Queijeiras do RN são premiadas no 2° Concurso Mundial do Queijo do Brasil

Idoso tem casa invadida e é assassinado enquanto dormia em Upanema

Servidor Público é condenado a 24 anos de prisão por matar a ex-esposa em João Câmara

Senador Jean aprova no Senado realização de Audiência para debater retirada de 6 bilhões da área de inovação e pesquisas

Novo aplicativo Pardal completa um mês com mais de 16,8 mil denúncias