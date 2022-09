Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas em região de mata da Maisa

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (22), em uma região de mata, no polo Maisa, zona rural do município de Mossoró.

A vítima, sem identificação, estava com as mãos amarradas para a frente, com marcas de violência pelo corpo e já em estado de decomposição.

O corpo foi encontrado por populares que foram ao local pegar uma carrada de areia e acionaram a Polícia Militar.

O Itep de Mossoró foi chamado para fazer a remoção do corpo e a perícia no local. Em seguida, o homem foi removido para a sede, onde passará por exames e permanecerá até o comparecimento de familiares, para identificá-lo.

A investigação será realizada pela Delegacia de Homicídios.