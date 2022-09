Valor do gás de cozinha terá nova redução nesta sexta-feira (23)

A partir desta sexta-feira (23), o preço médio de venda de GLP (gás de cozinha) da Petrobras para as distribuidoras terá uma redução de R$ 0,24, passando de R$ 4,0265/kg para R$ 3,7842/kg, equivalente a R$ 49,19 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,15 por 13 kg.

Lembrando que este é o valor referente a parcela da Petrobras sobre o produto, sob o qual ainda incidem outros impostos.

A empresa informou que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Esta é a segunda redução no valor do gás de cozinha realizada pela Petrobras apenas neste mês de setembro. A anterior aconteceu no dia 13, quando houve uma redução de R$ 0,20.