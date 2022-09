MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/09/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Ministério da Economia anuncia bloqueio de R$ 2,63 bilhões no orçamento deste ano

Mossoró realiza novo Dia D de multivacinação nesta sexta-feira

Sedint vistoria reforma do mercado Vuco-Vuco; Obra será entregue no final do ano

MPRN prepara medidas para conter construções ilegais nas margens da RN 015

Incêndios em terreno assusta moradores do bairro Aeroporto, nesta quinta-feira, em Mossoró

Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas em região de mata da Maisa

MPF denuncia 54 pessoas por tráfico e posse de pelo menos 14 toneladas de cocaína

Vereador bolsonarista ofende eleitores e candidatos adversários em Apodi

Por não atender exigências do MS, RN perde R$ 6 milhões para aquisição de tomógrafos

Valor do gás de cozinha terá nova redução a partir desta sexta-feira