PF prende em Areia Branca foragido da justiça paulista por um crime de homicídio

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (22), em Areia Branca/RN, na região da Costa Branca, um mandado de prisão contra um foragido da Justiça, de 40 anos de idade, suspeito de envolvimento no crime de homicídio. A ordem judicial temporária foi expedida pela Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP

O indivíduo foi localizado quando estava no interior de um estabelecimento comercial no centro daquela cidade e, em seguida, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Mossoró/RN para a formalização dos procedimentos da sua captura.

Após passar por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia ele foi transferido para o Sistema Prisional do Estado onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

A ação contou com a colaboração Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró, que é coordenada pela Polícia Federal e conta com a participação de policiais federais, estaduais e penais.

FORÇA-TAREFA

A Força-Tarefa de Segurança Pública é fruto da formalização de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Federal, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do RN, que visa integrar os órgãos policiais para o enfrentamento à criminalidade no Estado.

A FTSP-Mossoró conta com o apoio da população através do telefone (84) 3323-8300, bem como pelo WhatsApp: (84) 99218-0326, que são canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crime, etc, sendo preservado o sigilo de quem noticia.