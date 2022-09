Secretaria e órgãos de segurança realizam blitz educativa em bares de Mossoró. O trabalho de caráter educativo, realizado na noite desta quinta-feira (22), levou à reflexão sobre as consequências da combinação do consumo de álcool e condução de veículos automotores. Com uso do etilômetro, equipamento utilizado na fiscalização de trânsito, que afere a concentração de bebida alcoólica através do ar expelido pelo condutor, os agentes realizaram testes e enfatizaram as penalidades previstas na legislação em vigor. A ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE) e agentes de trânsito locais.

Nesta quinta-feira (23), agentes pedagógicos da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) visitaram bares e restaurantes da cidade com objetivo de passar orientações sobre a Lei Seca, o cuidado e a atenção no trânsito.

O trabalho de caráter educativo levou à reflexão sobre as consequências da combinação do consumo de álcool e condução de veículos automotores. Com uso do etilômetro, equipamento utilizado na fiscalização de trânsito que afere a concentração de bebida alcoólica através do ar expelido pelo condutor, os agentes realizaram testes e enfatizaram as penalidades previstas na legislação em vigor.

Maribel Oliveira, coordenadora de ações pedagógicas da Sesdem, explicou que o principal objetivo da mobilização é chamar atenção do condutor sobre um problema recorrente, que se torna potencial para o acidente de trânsito: dirigir sob efeito de álcool. A pedagoga lembra do respeito e da responsabilidade como elementos fundamentais para a condução segura.

“Estamos visitando bares e restaurantes noturnos justamente passando a mensagem de que se beber, não dirija. Abordamos, apresentamos a proposta da campanha e convidamos os clientes para o teste com o bafômetro. Realizamos blitz noturna para chamar atenção do condutor e divulgar a importância de não fazer uso do álcool no trânsito", disse Maribel Oliveira.

Deusdedit Júnior parabenizou a ação educativa realizada pela Prefeitura de Mossoró. Integrante do Moto Clube Mossoró, o motociclista falou da necessidade de seguir as leis de trânsito.

“Acho a ação pedagógica importantíssima. A Lei Seca é importante, precisamos seguir as leis de trânsito, parabéns pela ação. Nota dez, a lei é um pé no freio. Imagine eu consumir álcool e dirigir depois, sobrar numa curva, e minha família, meu amigos, jamais farei isso”, disse.

“O trânsito é um dos principais causadores de lesões e de perdas de parentes, então, temos que observar a legislação e a atenção do condutor e os equipamentos obrigatórios de segurança para uma direção mais segura. Hoje em Mossoró conseguimos demonstrar com a utilização do etilômetro, com as pessoas realizando o teste, os riscos iminentes à utilização do álcool e direção podem causar na condução dos veículos automotores”, disse o PRF Cavalcante.

Com os temas “Juntos Salvamos Vidas” e “Lei Seca: tolerância zero”, a ação noturna contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE) e agentes de trânsito locais.