Polícia registra dois acidentes com vítimas fatais no final de semana em BRs que cortam Mossoró

Dois acidentes com vítimas fatais foram registrados durante o final de semana em BR que cortam a cidade de Mossoró, mais precisamente na zona rural do município.

O primeiro caso aconteceu na noite de sábado (24), na BR 405, próximo ao bairro Bom Pastor. A vítima foi identificada como sendo o carroceiro José Aldair Holanda de Almeida, de 38 anos.

Segundo informações da Polícia, ele seguia sentido Jucuri/Mossoró, quando foi colhido na traseira por um veículo tipo Celta, que seguia no mesmo sentido.

O carroceiro morreu no local. Já o motorista foi socorrido em estado grave, em uma ambulância do Samu, para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Uma perícia posterior irá determinar a causa do acidente. No entanto, a carroça não possuía nenhum tipo de fita refletora, o que pode ter dificultado a visualização dela pelo motorista na BR escura.

Já na noite deste domingo (25), Júlio Sabino da Silva Junior, de 39 anos, morreu atropelado por uma caminhonete, no momento em que atravessava a BR 304, na região da Maisa.

De acordo com o delegado plantonista Valtair Camilo, o condutor do veículo seguia sentido Fortaleza/Mossoró quando ao se aproximar do portal de acesso da Maisa, colidiu com a vítima.

Júlio estaria bebendo em uma movimentação política e ia atravessar a rua para fazer necessidades fisiológicas. Ele ficou preso no capô do veículo e caiu no momento em que este conseguiu parar.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele ficou no local prestando socorro à vítima até a chegada do Itep e da polícia civil. Foi conduzido para a delegacia de plantão, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Deverá responder em liberdade ao processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Os corpos das duas vítimas foram removidos para a sede do Itep.

