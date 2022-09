Amigos se solidarizam com ASG que teve carro furtado e compram carro para presenteá-lo. Túlio Salatiel, da CLC, Júnio Maísa, da Pets, e Josivan Cavalcanti, que também são pais de crianças com autismo, se sensibilizaram com a história do Auxiliar de Serviços Gerais Walisson Tafarrel Gomes Lima e se uniram para comprar um outro carro e presenteá-lo. O homem teve o carro furtado entre a noite do domingo e a manhã de segunda, no Abolição 4, em Mossoró, e implorou para que os criminosos o devolvessem. O veículo era usado para levar o filho dele, de quatro anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), para os tratamentos de saúde que ele tanto necessita. Os amigos e empresários contaram que sabem das dificuldades enfrentadas diariamente por quem é pai, mãe ou responsável por alguém com o transtorno e por isso decidiram ajudar Wallison. O novo carro já foi adquirido e será doado nesta quarta-feira (28).

FOTO: ANNA PAULA BRITO