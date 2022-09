Chefe da 34ª zona eleitoral de Mossoró esclarece dúvidas de eleitores com relação votação de domingo

O Chefe da 34ª zona eleitoral de Mossoró, Marcio Oliveira concedeu entrevista ao MOSSORÓ HOJE, nesta quarta-feira (28), falou sobre os últimos preparativos que estão sendo feitos para a realização das eleições 2022 na cidade de Mossoró e esclareceu as últimas dúvidas sobre o pleito, principalmente as relacionadas a mudanças de seções eleitorais e biometria.

Segundo ele a equipe do Tribunal Regional Eleitoral de Mossoró já está com praticamente tudo pronto para a votação que acontecerá no próximo domingo, dia 2 de outubro.

As urnas, que já foram conferidas e estão lacradas, serão distribuídas na véspera da eleição, no sábado (1º). Elas serão escoltadas por policiais militares que atuarão durante todo o período.









Com relação a biometria, Márcio explica que o eleitor que não realizou o procedimento, poderá se dirigir normalmente até a sua sessão e depositar o seu voto na urna.

Já sobre as mudanças de locais de votação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza vários canais por meio dos quais o eleitor poderá conferir sua sessão e, em caso de mudança, o novo local de votação. Veja os canais abaixo:

Canais de comunicação e consulta por parte dos eleitores:



1. Aplicativo e-Título

- Versão Android:

https://bit.ly/eTitulo_Android

- Versão iOS:

https://bit.ly/eTitulo_iOS

------------------------------

2. Disque-Eleições do TRE-RN

- Telefone:

0800 084 6464

- Whatsapp:

https://wa.me/5508000846464

- Telegram:

https://t.me/AtendimentoTRERNBot

- Facebook Messenger:

https://www.facebook.com/trernoficial

- Webchat do TRE-RN:

https://bit.ly/disque-eleicoes

------------------------------

3. Atendente virtual do TRE-RN

- Atendente virtual Celina:

https://celina.tre-rn.jus.br/

------------------------------

4. Portal do TRE-RN

- Menu "Eleitor e eleições", opção "Título e local de votação”:

https://bit.ly/local-votacao-TRERN

------------------------------

5. Portal do TSE

- Menu "Eleitor e eleições", opção "Local de votação/zonas eleitorais”:

https://bit.ly/local-votacao-TSE

- Menu "Eleitor e eleição", opção "Autoatendimento do Eleitor”:

https://bit.ly/autoatendimento-TSE

- Whatsapp do TSE:

https://wa.me/556196371078





33ª ZONA ELEITORAL - MODIFICAÇÕES:

- As seções localizadas na Escola Municipal Cornélio Barbalho de Carvalho, localizada na comunidade Riacho Grande, foram transferidas para Unidade Básica de Saúde Francisco Neto da Luz

- A seção que funcionaria no CRAS Nova Esperança foi transferida para o CRAS Bom Pastor

- A seção que funcionaria na Escola Municipal Alexandre Linhares, no bairro Dix-Sept Rosado, foi transferida para o Colégio Alvorecer, no bairro Aeroporto.





34ª ZONA ELEITORAL - MODIFICAÇÕES:

- A seção que funcionaria na Escola Municipal Vereador José Bernardo de Sousa foi transferida para a Unidade Básica de Saúde - Passagem de Pedras

Sitio Passagem de Pedras, S/N - Zona Rural

- A seção que funcionaria na Escola Estadual Evangélico Leôncio José de Santana foi transferida para a Escola Estadual Professor Solon Moura, na Rua Dr. Almeida Castro, 234, Centro, 59610060, Mossoró/RN

A seção que funcionaria na Escola Municipal Senador Duarte Filho foi transferida para a Escola Estadual de Educação Profissional Professor Francisco de Assis Pedrosa, localizada na Rua Pedro Valamira Fernandes,S/N, Alto de Sao Manoel, 59628245, Mossoró/RN.