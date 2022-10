CACs não poderão transportar armas no dia das Eleições e nas 24 horas que antecedem o pleito

Medida vale, ainda, para as 24 horas que o sucedem a votação do domingo (2). A resolução, aprovada por unanimidade no TSE, nesta quinta-feira (29), altera a Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2022. A medida tem por objetivo proteger o exercício do voto de toda e qualquer ameaça, concreta ou potencial. Além disso, busca prevenir confrontos armados derivados da violência política. O descumprimento da referida proibição acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma sem prejuízo do crime eleitoral correspondente.