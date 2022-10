4 melhores filmes e documentários com temática de futebol

Além das plataformas de apostas esportivas, a telona também já focou no tema várias vezes, trazendo filmes de biografia, comédia, ação, romance, etc. Vamos mostrar os 5 melhores filmes relacionados a futebol e também contar um pouco mais da história deles.

O tema cassino e apostas esportivas estão em alta a muito tempo no Brasil, principalmente pois várias plataformas relacionadas estão sendo lançadas no país. É possível encontrar site de apostas esportivas focados em várias modalidades mas, o futebol continua sendo a principal pelo número de adeptos.

Além das plataformas de apostas esportivas, a telona também já focou no tema várias vezes, trazendo filmes de biografia, comédia, ação, romance, etc. Vamos mostrar os 5 melhores filmes relacionados a futebol e também contar um pouco mais da história deles.

4 filmes e documentários com temática de futebol

The Game of Their Lives (2002)

Apesar de ser pouco conhecido, The Game of Their Lives é um documentário que pode fazer muitas pessoas voltarem a se apaixonar pelo futebol e ao mesmo tempo aprender um pouco de história.

A seleção da Itália não vai participar da Copa do Mundo de 2022 mas esse não foi o caso em 1966, quando a seleção estava com toda a força e precisava vencer apenas a Coréia do Norte para passar para as quartas de final.

Apesar de ser um jogo que talvez a maioria das pessoas nem assistiram por acreditar que teria um final um tanto que óbvio, uma reviravolta aconteceu: A Coréia do Norte ganhou por 1 a 0 e a Itália saiu do campeonato.

A Coreia do Norte é talvez o país mais fechado do mundo, com regras relacionadas até ao corte de cabelo de sua população e o documentário retrata um outro lado dos norte-coreanos, quando ainda não existia de fato o regime chamado “regime norte-coreano”, que conhecemos hoje.

O time venceu várias barreiras nesse jogo e foi inclusive o primeiro time asiático a ir para as quartas de final de uma Copa do Mundo.

Pelé Eterno (2004)

Muito se falou do Rei do Futebol, desde sua vida privada a sua vida profissional, mas Pelé foi um marco na história brasileira. É comum escutar falar do jogador quando se faz uma menção ao Brasil fora do país e, isso não acontece por acaso.

Apesar de com o tempo o futebol ter lançado diversos craques, Pelé ainda é considerado um dos melhores jogadores do mundo.

O documentário foca no lado profissional do jogador, mostrando passes e gols que entraram para a história, mas também adiciona depoimentos de pessoas que convivem com o rei. Além disso, o começo da trajetória do jogador é contada, tudo para contextualizar sobre como um menino de Três Corações conseguiu chegar ao topo de sua profissão.

Febre de Bola (1997)

Febre de Bola é um filme mais simples que pode levar o telespectador a rir e se identificar com várias situações. O filme retrata a vida de um apaixonado por futebol que coloca quase que toda sua vida nas mãos do esporte, inclusive essa atitude traz problemas para sua vida pessoal já que a namorada do protagonista não é uma fanática e muito menos se interessa pelo esporte.

El Cinco (2014)

El Cinco conta a história de um jogador de futebol que está prestes a aposentar a chuteira mas não sabe bem o que o futuro o reserva caso o faça. Apesar de ser uma história fictícia, muitos jogadores famosos relataram esse dilema quando começaram a pensar em se aposentar.

O filme argentino é engraçado e ao mesmo tempo faz com que o telespectador pense sobre a importância de ter um plano para o depois da aposentadoria e também faz com que o entendimento sobre novos prazeres e percepções venha à tona.

O futebol não é apenas um esporte, é uma motivação para muitos e esses filmes e documentários conseguem mostrar o lado mágico do esporte.