Allyson Bezerra fez dos candidatos ao Senado, Câmara e Assembleia os mais votados em Mossoró

Apesar dos esforços, o prefeito Allyson Bezerra só pode comemorar a vitória do candidato ao Senado Federal, no caso Rogério Marinho, do PL. Jadson Rolin e Lawrence Amorim, de seu partido o Solidariedade, não conseguiram votos suficientes. Em vídeo (assista), o prefeito Allyson Bezerra parabeniza os eleitos e diz que vai bater à porta de todos eleitos e reeleitos por recursos para Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra fez de seus candidatos ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, os mais votados em Mossoró. No entanto, apesar do esforço para ter representantes que possam defender os interesses de Mossoró em Natal e Brasília, apenas o ex-ministro Rogério Marinho, do PL, conseguiu votos suficientes no Rio Grande do Norte para se eleger.

O candidato a deputado estadual Jadson, com o apoio de Allyson Bezerra, foi campeão de votos em Mossoró, conseguindo 17.781 (13,37%) do total de votos válidos. O segundo colocado foi Tony Fernandes, também do Solidariedade, com 15.647 (11,77%) votos. A deputada Estadual Isolda Dantas, do PT (reeleita), ficou em terceiro lugar com 15.489 (11,65%).



Já Lawrence Amorim, também com apoio do prefeito Allyson Bezerra, foi o candidato a deputado federal mais votado em Mossoró, com 33.303 (25,37%) votos. O segundo colocado foi o vereador Pablo Aires (PSB) com 14.997 (11,43%). O terceiro colocado foi Beto Rosado, do PP, com 11.136 (8,48%) votos. Beto não foi reeleito.

Jadson e Lawrence, apesar de serem campeões de votos em Mossoró, não conseguiram vaga na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte. A proposta dos dois era se dedicar nos cargos que estavam pleiteando em defesa dos interesses de Mossoró e região na Assembléia e na Câmara Federal. Três fatores contribuíram contra a eleição de Jadson e Lawrence. Primeiro eles precisavam ter votos em outras regiões. Segundo, muitos candidatos de fora dividiram os votos de Mossoró. Faltou união pelo bem do município.

O prefeito Allyson Bezerra também fez o ex ministro Rogério Marinho Campeão de votos em Mossoró para o cargo de Senador República Rogério Marinho. Ele conquistou 47.089 (41,20%) votos, contra 38.009 (33,26%) dos votos conquistados por Carlos Eduardo, do PDT. Rafael Motta, do PSB, conquistou 26.887 (23,52%) dos votos válidos.

Para o posto de Governador do Rio Grande do Norte, a candidata a reeleição Fátima Bezerra foi a mais votada em Mossoró, com 78.429 (60,67%) votos, seguindo do capitão Styvenson Valentim, do Podemos, com 23.995 (18,56%) votos. Para presidente, venceu Lula com 88.081 votos, ou seja, 61,06%. Bolsonaro ficou com 32,15%.

“A palavra que resume os últimos dias é GRATIDÃO. Gratidão ao povo do Rio Grande do Norte, em especial, ao povo da minha terra Mossoró pela votação expressiva dada aos nossos candidatos Lawrence Amorim e Jadson Rolin”, escreve o prefeito Allyson Bezerra.

“Trabalhamos muito, andamos pelas ruas, bairros, comunidades rurais e municípios do nosso estado falando do nosso projeto e em busca de fortalecer ainda mais esse sonho, que é feito de pessoas, compromisso, respeito e dignidade. Sonho feito com a vontade de fazer muito mais”, acrescenta o prefeito.

“Gratidão aos amigos, família, apoiadores e a toda nossa equipe pela intensa dedicação ao longo da campanha. Seguimos o nosso trabalho no município de Mossoró ao lado dos amigos Jadson e Lawrence com ainda mais força e disposição para trabalhar pelo nosso povo. Obrigado, Mossoró!”, concluir.

Sobre a eleição de Rogério Marinho, o perfeito Allyson Bezerra destacou sabia que estava no caminho certo, pois quando chegou em Brasília, procurando por recursos para Mossoró, foi muito bem recebido e conseguiu investimentos para a capital do oeste. Ele disse que o futuro senador já fez contato com ele agradecendo e que ele vai bater na porta dele em Brasília.

Em live gravada após o resultado das urnas, o prefeito Allyson Bezerra parabenizou Jadson e Lawrence, assim como todos os eleitos, inclusive a deputada Isolda, do PT, que a partir de 1º de janeiro do próximo ano será a única deputada de Mossoró, a governadora Fátima Bezerra, e todos os demais eleitos para a Assembléia, para Câmara e Senador Federal.