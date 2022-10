MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Programação da campanha Outubro Rosa será lançada nesta quarta-feira em Mossoró

Cosern realizará desligamento da rede elétrica para manutenção no Alto da Conceição

Parto é realizado na UPA do Alto de São Manoel, em Mossoró

“Nós precisamos construir um novo Walfredo Gurgel”, disse a Governadora Fatima Bezerra

Vigia de Rua é morto com tiro no pescoço no assentamento Oziel, no Polo Maisa

Polícia Civil resgata idosa que vivia em condições precárias e autua filho por maus-tratos e cárcere privado em Macaíba

Eleitor ausente no 1º turno das eleições poderá votar no 2º; justificativa deve ser feita até 1º de dezembro

MP Eleitoral aciona candidatos de Assu que praticaram “Voo da Madrugada”

Caixa antecipa início do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás do mês de outubro

Senado aprova fatia dos recursos necessários para pagar o piso da enfermagem

PDT anuncia apoio a Lula no segundo turno, com a participação de Ciro Gomes

Governadores de São Paulo Rodrigo Garcia e de Minas Gerais Romeu Zema declaram apoio a Bolsonaro