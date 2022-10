A história por trás dos nomes de marcas brasileiras

Ser simples de falar, fácil de escrever e ter um conceito que esteja com a missão da marca são alguns dos aspectos que fazem de um nome algo que faz a diferença para que uma empresa consiga alcançar as metas estabelecidas por seus diretores.

Algumas das grandes empresas do mercado brasileiro se destacam na criação de sua marca. Atualmente, a tecnologia se apresenta até mesmo como alternativa para a criação de nomes de empresas. Para saber mais, use o BNG para encontrar um nome para a sua empresa.

Um mix de história, nomes, sorteios e muito mais. Algumas das histórias de como marcas brasileiras criaram os seus nomes ajudam a entender como elas alcançaram esse objetivo. Como inspiração, confira algumas das histórias mais curiosas por trás dos nomes de marcas brasileiras.





Magazine Luiza

A história do nome Magazine Luiza começou em 1957, quando Luiza Trajano e Pelegrino José Donato compraram uma loja conhecida como “A Cristaleira”. A pequena loja de presentes teve seu nome alterado após um sorteio ser realizado por uma rádio local de São Paulo, originando o nome Magazine Luiza.

A marca Magazine Luiza não só ganhou espaço no mercado brasileiro, como se tornou uma das maiores empresas do seu ramo. Com mais de 70% de suas vendas no mundo digital, a marca se renovou ao longo dos anos para oferecer uma experiência ainda melhor para seus clientes.





Bombril

Quem nunca foi ao mercado e, ao invés de pedir uma esponja de aço, pediu uma Bombril? Essa gigante brasileira também tem uma história interessante por trás de sua marca. Fundada em janeiro de 1948, a marca fundada em São Paulo por Roberto Sampaio Ferreira juntou os nomes Bom e Brilho em uma única palavra.

Nesse caso, a criatividade do fundador foi a responsável pela criação do nome Bombril, que ganhou o mercado e se tornou referência em esponja de aço. Além de ter um produto que oferece qualidade, a Bombril também inovou em publicidade, com Carlos Moreno sendo nacionalmente reconhecido como o garoto propaganda da marca.





Guaraná Jesus

Muito conhecido em todo o território brasileiro, o Guaraná Jesus é outra marca que também tem muita curiosidade em sua história. Afinal, alguns de seus consumidores acreditam que o Guaraná foi criado com base no nome de Jesus Cristo e em sua homenagem, mas a história é um pouco diferente disso.

Na realidade, o Guaraná Jesus, bebida criada em 1927 em São Luís no Maranhão utilizou o nome do seu criador, Jesus Norberto Gomes. Resta saber se os pais do criador do Guaraná Jesus homenagearam Jesus Cristo ao decidirem o nome do seu filho. Independentemente de qual for o caso, o Guaraná Jesus tem um nome marcante que influenciou em seu sucesso ao longo dos anos.





Itaú





Inspirando-se na cultura brasileira, o Itaú decidiu seu nome com base na língua tupi-guarani, já que “Itaú” em tupi-guarani significa pedra preta. Não é por menos que a primeira logo do Itaú tinha a cor preta em destaque, relacionando a sua marca com o logotipo da empresa.

Atualmente, o Itaú se destaca pelos seus projetos sociais e pela presença forte no mercado brasileiro, tanto no que diz respeito aos investimentos, como também aos serviços bancários em geral.