MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Presidente do Sindicato dos Petroleiros prevê gasolina acima de 8 reais após o segundo turno das eleições

Prefeito Allyson anuncia série de inaugurações nos próximos dias em Mossoró; Ponte da Benício Filho está entre as obras

Em Live, prefeito anuncia reforço no serviço de apoio ao homem do campo, da pessoa com deficiência, da causa animal e Circuito Mossoroense de Esportes

Governo e UFRN firmam parceria para viabilizar a produção de Hidrogênio Verde no estado

Procon Mossoró diz que precisa mudar a Legislação para poder fiscalizar abuso de preços dos postos de combustíveis

Homem de 23 anos morre em confronto com a Polícia Militar no município de Apodi

PM averigua denúncia de tráfico de drogas e suspeito acaba morto em confronto, em Upanema

PRF apreende 444 pares de calçados sem nota fiscal e com indícios de falsificação, em Mossoró

Homem é morto a tiros em Lagoa do Ferreira, na manhã desta sexta-feira, em Assu

GLP no Brasil é mais caro 25% do que no exterior

Eleições 2022: quem não votou no 1º turno pode e deve votar normalmente no dia 30 de outubro