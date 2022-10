MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeito dá sequência série de entregas de obras nesta segunda-feira em Mossoró

Prefeitura vai climatizar todas as salas de aula das 97 escolas de Mossoró

Presidente mentiu e ele mesmo desmentiu o caso "pintou um clima" em Brasília

MPF encontra no Maranhão o fio condutor do maior escândalo da história do Brasil

Sesap vai distribuir repelentes para grávidas com o objetivo de reforçar a prevenção contra o Zika Vírus

Governo do RN publica convocação de 360 novos delegados, escrivãs e agentes civis

Operação "Câncer Maligno": Polícia apreende 500 mil maços de cigarros contrabandeados no RN

Jovem morto quando retornava de enterro em Baraúna e outro na casa da namorada em Taboleiro Grande

Carroceiro é assassinado a tiros no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

Lula e Bolsonaro travam duelo sobre covid, corrupção e fake News em debate