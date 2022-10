“Semiárido em prosa e poesia”: 16ª edição do Festival de Teatro da UERNcomeça hoje, 17

Com o tema “Semiárido em prosa e poesia”, tem início na próxima segunda-feira, 17, mais uma edição do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Festuern). A programação segue até 21 de outubro, no Teatro Lauro Monte Filho, em Mossoró.

A abertura oficial será às 8h30, seguida da apresentação do espetáculo “Performances sobre o NADA”, do Grupo de Teatro Universitário de Mossoró (GRUTUM/Uern). Ao longo da programação, subirão ao palco do Festival dezenas de grupos teatrais escolares, com apresentações nos turnos matutino, a partir das 8h30, e vespertino, a partir das 14h.

A 16ª edição do Festuern conta com a participação de 25 escolas de municípios de Mossoró, Pendências, Alto do Rodrigues, Guamaré, Porto do Mangue, Macaíba, Macau, Currais Novos, São Gonçalo do Amarante, Barcelona e Espírito Santo.

Na sexta-feira, 21, último dia de apresentações, haverá premiação para os(as) melhores nas seguintes categorias: ator/atriz; ator coadjuvante; atriz coadjuvante; direção; espetáculo; trilha sonora; figurino; cenário e maquiagem. Além disso, todas as escolas receberão troféus e certificados de participação. E todos os participantes receberão certificados.

Promovido pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o Festuern visa promover, difundir e divulgar as manifestações artístico-culturais, como bem social indispensável na formação integral do ser humano, valorizando a escola e a universidade como espaços de produção de cultura e conhecimento.

A programação completa pode ser conferida aqui.