Papo Rural: agricultores recebem orientações sobre agricultura orgânica

Neste domingo (23) agricultores do polo Quixaba e Hipólito participaram de mais uma edição do “Papo Rural”, projeto da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), que está dentro das atividades do Mossoró. O tema foi agricultura orgânica. O evento aconteceu no Assentamento Paulo Freire, saída para Natal.

Os agricultores tiveram palestras sobre bioinsumos e registros da unidade familiar, certificação orgânica e compostagem e vermicompostagem. O titular da SEADRU, Faviano Moreira, destacou a iniciativa e o conhecimento que o agricultor adquiriu para a eficiência de sua hortaliça.

“Os agricultores hoje vão observar como fazer para ter uma hortaliça mais eficiente, desde a questão do composto orgânico até a certificação orgânica. É o agricultor passando essa mensagem para o agricultor mostrando que é realmente possível fazer. Aqui ele vai saber como deve fazer um adubo correto, qual proporção do esterco, entre outros pontos”, explica o secretário Faviano Moreira.

O Papo Rural deste domingo foi dividido em três estações. Na número 1 o engenheiro agrônomo Raniere Barbosa explicou para os agricultores a compostagem orgânica e vermicompostagem.

“A agricultura familiar utiliza muito o insumo orgânico. A compostagem é um processo na qual utiliza os micro organismos do próprio esterco para acelerar a decomposição de material. Paralelo a isso pode utilizar a vermicompostagem que é justamente a utilização das minhocas no processo de aceleramento e trituramento desse composto”.





Já na unidade 2 o tema destacado foi bioinsumos e registros da unidade familiar. O agricultor agroecológico, Sueldo Vicente, falou sobre artrofobiose e entropia.

“A teoria da artrofobiose significa que quando a natureza entra em desequilíbrio a própria natureza se encarrega de mandar um agente equilibrador da natureza. E a entropia é um processo onde uma planta ajuda a outra a sobreviver. Esses micro oganismos são responsáveis para fazer a liberação de minerais no solo para que a planta consiga se desenvolver. Ele não aduba a planta. Ele disponibiliza o alimento para a planta e, por sua vez, a planta se desenvolve e vai criar as mesmas condições de alimentação de micro organismos, só que num processo inverso”.

Por fim, a estação 3 foi sobre certificação orgânica. “A certificação participação surge a partir de um grupo de produtores e produtoras da Rede Xique Xique. Para comercializar esses produtos em redes de supermercados, por exemplo, eles precisam estar com o selo. Pensando nesse modelo, a Rede Xique Xique em sua essência pensou em um modelo, uma metodologia inclusiva que juntasse o conhecimento tradicional com o científico e surge o SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia”, disse a gestora ambiental Andreza Maria, que realizou a palestra sobre o tema.

O programa “Papo Rural” é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Ele ocorre quinzenalmente. O próximo local e tema do projeto será divulgado nos próximos dias pela Secretaria de Agricultura do município.