Disque-Eleições: serviço volta a funcionar nesta segunda (24) para orientar eleitores sobre o 2º turno

O Disque-Eleições é uma plataforma criada para auxiliar os eleitores. O objetivo é atender demandas de eleitores que buscam informações sobre a situação do título eleitoral, a seção e o local de votação, entre outros serviços.

Além disso, oferece orientações de como justificar e realizar denúncias de irregularidades eleitorais e desinformação.

Durante a semana que antecedeu o primeiro turno e o dia da votação, foram realizados 13.080 atendimentos. 40 servidores da Justiça Eleitoral trabalharam nessa Central de Informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).

É disponibilizado um canal unificado, um número telefônico (0800 084 6464), onde por meio dele o eleitor pode interagir pelo Messenger, entrando na página do Facebook, ou pelo Whatsapp, Telegram e pelo site do TRE-RN. Além disso, o eleitor pode ainda escolher a opção de conversar com um de nossos atendentes.

FUNCIONAMENTO DO DISQUE-ELEIÇÕES NO 2º TURNO

Segunda à sexta, 24 a 28/10: 8h às 18h

Sábado, 29/10: 7h às 19h

Domingo, 30/10: 6h30 às 17h30

Tire suas dúvidas sobre local de votação, situação eleitoral, justificativa e outros assuntos relacionados às Eleições 2022.

O número funcionará para atendimento pelo telefone 0800-084-6464. As ligações são gratuitas tanto de fixo como de celular.

Ou então acesse também pelos canais abaixo:

Whatsapp

Webchat

Telegram

Messenger