Visão geral da empresa de apostas 1win: todas as vantagens e recursos

A 1win é uma empresa de apostas internacional. A empresa de apostas tem funcionado há mais de seis anos, desde 2016. A empresa de apostas visa à comunidade internacional, e também é muito popular com apostadores de diferentes continentes, conforme evidenciado pelas várias avaliações positivas da 1win. Há métodos de registro rápidos e fáceis, diferentes moedas para abrir uma conta, bônus para apostadores regulares e recompensas de boas vindas oferecidas aos novos clientes. Na verdade, há também ofertas únicas, como cinema online e jogos, que são os motivos pelo qual ela atrai um grande número de apostadores da Índia e do mundo todo.





Registro

A casa de apostas da 1win permite que os apostadores se registrem de duas formas diferentes:

Registro através de redes sociais: o apostador pode permitir que informações pessoais do Google, Twitter, Steam sejam vistas

Registro através de número de telefone e e-mail: não é necessário inserir códigos de confirmação ou seguir um link de e-mail.

Ambos os métodos requerem que você escolha a moeda que será utilizada em sua conta, indique um código promocional, se disponível, e aceite as regras da casa de apostas da 1win. Há várias avaliações de usuários mencionando o registro fácil e confortável.





Linha de apostas

Os apostadores podem fazer regularmente apostas online em eventos esportivos em mais de 35 modalidades esportivas. Há 3000 eventos na lista de pré-jogo todos os dias. Apostas em torneios de tênis, campeonatos de futebol e críquete são as mais comuns. Categorias raras incluem Arremesso Gaélico, Pesapallo e Pop MMA. De acordo com as opiniões e avaliações dos usuários, os eventos no alinhamento são fáceis de classificar por hora, data, nomes de torneios e equipas, há também um recurso para adicionar partidas à seção “Favoritos”. É possível realizar apostas nos vencedores dos campeonatos nacionais – das divisões de elite e inferiores. Na seção “Apostas Especiais”, a 1win oferece uma escolha para o próximo presidente dos EUA, vencedores do Oscar e líderes das eleições do Reino Unido.

Há estatísticas em 35 esportes na line-up de apostas.

A empresa de apostas 1win possui uma extensa line-up de esportes cibernéticos. Apostas em Dota 2, LoL e CS:GO também são aceitas. Grandes torneios são apresentados em detalhes, e também torneios Menores que providenciam uma entrada nos grandes esportes cibernéticos para equipes menos conhecidas.

Linha de ação

Nossa análise de avaliações de usuários nos levou à conclusão que o website oficial da casa de apostas da 1win oferece uma line-up de ação que apresenta mais de 1.000 eventos diferentes. A empresa de apostas aceita apostas em escanteios, pênaltis e cartões. A seção com torneios de esportes cibernéticos possui a line-up mais detalhada de Dota 2 – de 40 mercados. É possível apostar na equipe que destruirá a torre do oponente primeiro, que matará Roshan, que conseguirá o first blood, e realizará um número de mortes par ou ímpar.

Probabilidades e margem

Considerando o feedback dos usuários, a empresa de apostas oferece uma probabilidade média nos eventos. Para maior cobertura, a 1win possui uma margem de 9% e para categorias raras pré-jogo uma média de 9 a 11%, que representa a média para as casas de aposta.

Aposta máxima e mínima

A empresa de apostas 1win não possui restrições para as apostas máximas e mínimas. Há uma quantidade máxima que pode ser apostada em um evento particular no cupom de apostas. Fora isso, a casa de apostas pode limitar a quantia de apostas dos apostadores, tal prática é utilizada para limitar a quantia perdida por usuários que constantemente acabam perdendo.





Apostas ao vivo

A line-up ao vivo da empresa de apostas contém cerca de 300 eventos por dia. A line-up ao vivo é menos detalhada, por exemplo, com 500 mercados para o futebol. Há mercados adicionais que não estavam disponíveis no pré-jogo. Por exemplo, é possível apostar na equipe que marcará o próximo gol em um jogo de hóquei, ou no jogador de tênis que ganhará o próximo set.

Assim que os apostadores entram na loja de apostas da 1win, o streaming ao vivo de algumas partidas é disponibilizado no website oficial e também no aplicativo. Enquanto isso, o saldo pode ser zero. Na seção de esportes cibernéticos, a empresa de apostas fornece a oportunidade de acompanhar todos os confrontos online através do Twitch.

Moeda da conta

O jogador pode depositar em uma das 59 moedas,ncluindo reais brasileiros, euros, dólares americanos

Depósito na conta

Os clientes podem realizar depósitos utilizando e-money, cartões de banco e carteiras de criptomoedas.

Não há comissão e os fundos são creditados na conta no momento do depósito. Se você depositar através de carteiras de criptomoedas, um bônus de 2% do depósito é adicionado.

Retirada do dinheiro

Considerando o feedback dos apostadores da 1win, os usuários podem retirar seus ganhos para carteiras digitais, carteiras de criptomoedas e cartões bancários.

A 1win permite sacar dinheiro sem nenhuma comissão caso o usuário tenha feito um depósito total na linha de esportes ou nos eventos de apostas com probabilidades começando a 1.1.

Os ganhos são pagos dentro de uma hora.

Caso um cliente ganhe a partir de 5 milhões de reais, a 1win define um limite diário de saque. O cálculo do limite é realizado em uma base individual.

Versão móvel

Os usuários possuem acesso ao software para iOS, Android e Windows. Os apostadores podem apostar nos esportes na empresa de apostas 1win através da versão móvel do website. Há a mesma funcionalidade no software e na versão para PC. Baseado nas avaliações dos apostadores, há pequenas diferenças no design.

Produtos da empresa de apostas

A empresa de apostas 1win possui muito entretenimento adicional além das apostas:

⦁ Cassino. Há mais de 10.000 atividades – roleta, caça-níqueis, jogos de cartas e de mesa.

⦁ Investimento 1win. A empresa de apostas oferece a participação em um projeto de investimento que envolve o negócio de apostas com um lucro mensal de até 33%.

⦁ Jogos ao vivo. Apostas em jogos de carta e roleta são aceitas por dealers ao vivo nesta seção, que opera 24 horas por dia.

⦁ Jogos. Há 25 jogos rápidos da provedora Evoplay. É possível apostar dinheiro ou experimentar o modo de demonstração. Cada rodada dura alguns segundos.

⦁ Vsport. Há eventos de esportes virtuais para futebol, corrida de cães, corrida de cavalos, tênis e basquete ocorrendo 24 horas por dia no Vsport.

⦁ Betgames/TVBET. Aposte em jogos de cartas, loteria e roda da fortuna.

⦁ Sala de pôquer com torneios regulares.

⦁ Tabela de classificação. Torneios diários e semanais, durante os quais os usuários mais ativos da empresa de apostas recebem prêmios.

⦁ Malotes. Uma oportunidade de ganhar de R$0,15 a R$3.200 abrindo baús de diferentes valores.





Há um recurso muito especial para a empresa de apostas que é 1win TV. A 1win TV é um cinema online com mais de 5.000 filmes e séries. É possível assistir novos lançamentos com o saldo zerado.

Atendimento ao cliente

Uma das formas mais rápidas de receber feedback é entrando em contato com um operador de suporte através do chat ao vivo. Você pode encontrar um formulário de pedido em cada página do website. De acordo com o feedback dos apostadores, geralmente leva de dois a três minutos para receber uma resposta.

Há também um número de telefone no website da empresa (o tempo de espera é cerca de cinco minutos), e outra forma é enviando um e-mail (você receberá uma resposta em poucas horas).

Bônus

O que torna a política de bônus única e legal, de acordo com a avaliação dos apostadores, é o fato dele compor mais do que a média e as baixas probabilidades. A 1win oferece um bônus de boas vindas de 500% em seu primeiro depósito, que compensará a média e as baixas probabilidades para muitos jogadores.

Condições para a recepção:

⦁ Registre-se no aplicativo ou no website da 1win.

⦁ Deposite em sua conta.

⦁ Para receber, você precisa fazer apostas únicas com probabilidades de 3 ou mais. Se você ganhar, parte dos fundos será transferida da conta bônus para a conta principal.

Os clientes regulares da empresa de apostas recebem um bônus para apostas em cinco ou mais eventos. Se os resultados de uma aposta estiverem com probabilidades de 1.3 ou mais, o usuário receberá um bônus em seu lucro líquido se ganhar. O mínimo é 7% (se houverem cinco jogos em uma aposta), o máximo é 15% para uma aposta com 11 jogos ou mais.

A empresa de apostas possui um programa de lealdade, no qual os clientes recebem moedas 1win. Você pode trocá-las por fundos reais em sua conta.

Licenças

A empresa de apostas opera sob a licença do governo de Curaçau. A empresa de apostas é propriedade da MFI Investments Limited.

