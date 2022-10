MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeito anuncia que a creche do Papoco será a primeira unidade 100% em tempo integral em Mossoró

Secretaria promove mutirões de limpeza e reparos em cemitérios de Mossoró

Segunda etapa da vacinação contra febre aftosa começa a partir de novembro em Mossoró

Ministério da Saúde anuncia ampliação de testagem para varíola dos macacos

Roberto Jefferson é indiciado por quatro tentativas de homicídio contra policiais

SUS perde R$ 70 bi e está pedindo socorro

Henrique Meirelles prevê que “pacote de bondades” para reeleição de Bolsonaro gerou rombo no orçamento de 400 bilhões

TCU recomenda suspensão do consignado do Auxílio Brasil, diz manchete do Estado de São Paulo

PC diz que disparos de arma de fogo durante carreata do PT em Macaíba não tiveram motivação política

Disque-Eleições: serviço volta a funcionar nesta segunda (24) para orientar eleitores sobre o 2º turno

Decisão que mantém resolução do TSE sobre combate à desinformação vai a referendo do Plenário

“Conselheiro” de facção criminosa é preso em operação do MPRN em Parnamirim