MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MPF encontra indícios de municípios do RN desviaram milhões do "orçamento secreto" fraudando dados do SUS

Prefeitura inicia trabalho para inserir mercados públicos na rota do turismo

Vagas de estacionamento para idosos são ampliadas em 80% no centro de Mossoró

Rede Municipal de Ensino de Mossoró participa da 1º Feira Kids do Semiárido Potiguar

Cultura divulga resultado parcial de artistas habilitados ao Prêmio Fomento 2022

28 senadores assinaram requerimento para instalar CPI do Assédio eleitoral

Supremo decide respaldar o poder ampliado do TSE para combater Fake News

Petrobras vende gasolina abaixo do valor internacional há seis semanas, diz Estadão

Servente de Pedreiro é condenado a 7 anos de prisão no semiaberto por tentativa de homicídio

Neoenergia Cosern realiza ação de limpeza preventiva na rede elétrica de Mossoró e mais 10 municípios

Processo seletivo para Mestrado Profissional e Tecnologia para 29 vagas no IFRN Mossoró até o dia 22 de novembro

Polícia apreende menor suspeito de matar dono de Açai no Bom Jesus, em Mossoró; moradores da comunidade homenageiam a vítima soltando balões brancos e pedindo justiça

Segundo turno das eleições no RN terá reforço de 10 mil agentes de segurança

Nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, vamos conversar com Kadson Eduardo, secretário Administração da Prefeitura Municipal de Mossoró, considerado um dos homens mais influentes na gestão do prefeito Allyson Bezerra