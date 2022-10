MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeitura de Mossoró entrega obras do canal do Santa Helena nesta quinta-feira

PMM garante a gratuidade do transporte público nas eleições do próximo domingo (30)

Vereadora apresenta PL que institui a Renda Básica de Cidadania de Mossoró

Deputados cobram implementação do piso salarial dos agentes de saúde

RN tem menor tempo de espera entre diagnóstico e início do tratamento do câncer de mama

Erro de digitação”, diz prefeito de Antônio Martins sobre 863 mil exames registrados em fevereiro

PC prende suspeitos de roubos em residências e propriedades rurais na região de Campo Grande

Servente de pedreiro é condenado por outra tentativa de homicídio em segundo júri consecutivo

Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do RN começam na próxima segunda (31)

TSE arquiva ação do PL sobre rádios; Morais vê ato pata tumultuar 2 turno

Após reforma, Catedral de Santa Luzia será reaberta no dia 9 de novembro