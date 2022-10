ALRN aprova PL que institui a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à dengue

O projeto, de autoria do deputado estadual Ubaldo Fernandes (PSDB), foi aprovado em plenário na sessão desta quarta-feira (26), e seguirá para sanção da governadora Fátima Bezerra (PT). “Orientar melhor à população, desde crianças até os idosos”, justificou Ubaldo ao descrever o projeto, criado a partir de dados obtidos no último mês de junho, quando o índice de aumento nos números de casos de dengue no Rio Grande do Norte, cresceu 1.600% em relação ao mesmo período do ano passado. O parlamentar sugere, em seu projeto, a ampliação de promoções nas escolas para conscientizar as famílias sobre os riscos de se contrair além da dengue, as outras arboviroses, como Zika e Chikungunya.