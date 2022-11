MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeito Allyson inaugura ponte da Benício Filho e entrega reforma do Teatro Municipal nesta segunda

“Tentaram me enterrar vivo", diz Lula em primeiro discurso após derrotar Bolsonaro nas urnas

Eleitores de Lula comemoram vitória com “piseiro 13” em todas as cidades do RN

Segundo turno: seções de Mossoró apresentam filas menores e votação mais rápida

PMM garante o serviço de transporte coletivo aos eleitores no dia da eleição sem cobrança de tarifa

RN tem 44 empresas com patrões na mira do Ministério Público do Trabalho por assédio aos funcionários para votar em Bolsonaro

TSE investiga se “operação padrão” da PRF no Nordeste foi para impedir do eleitor de lula chegar as urnas

Faltando dois dias para as eleições, Governo Federal distribui títulos de terras na Maísa

Deputada Zambelli ameaça jornalista com pistola e depois tenta se passar de vítima; STF abre investigação e segurança foi preso

Camara, Senado, STF reconhecem vitória de Lula; principais lideranças politicas do mundo o parabenizem pela vitória