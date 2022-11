Senador Jean protocola requerimento para que ministro da Justiça explique operações da PRF

O líder da minoria no Senado, senador Jean Paul Prates (PT-RN), quer que o chefe da Polícia Rodoviária Federal explique em detalhes as operações realizadas no país neste domingo (30).

Para isso, apresentou requerimento de convocação ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para que este seja ouvido na Comissão de Segurança Pública do Senado.

Para isto, os senadores do colegiado precisam aprovar o requerimento. Em caso de aprovação, uma data será marcada para que o ministro possa ser ouvido e se explicar.

No Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Alexandre de Moraes aguarda uma explicação por escrito do Diretor-geral da PRF, sobre as operações realizadas neste domingo (30).

Ontem, Sulvinei Vasques foi pessoalmente à corte e afirmou que se trataram apenas de fiscalizações de rotina, para garantir a segurança viária.

Após esta reunião, Moraes, inclusive, afirmou que as ações não impediram eleitores de chegarem aos seus locais de votação e manteve o encerramento das votações para as 17h, como previsto anteriormente.

No entanto, mesmo com a conversa, o Diretor-geral da PRF ainda precisa fornecer todas as explicações por escrito, inclusive, sobre quem autorizou que as ações fossem realizadas, visto que, na noite anterior, o STF havia publicado uma determinação, suspendendo todas as operações que viesse a atrapalhar ou impedir que os eleitores chegassem aos seus locais de votação.