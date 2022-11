Trezentas e dezesseis famílias de Ipanguaçu recebem títulos de terras definitivos

Trezentas e dezesseis famílias beneficiárias da reforma agrária no município de Ipanguaçu receberam os Títulos de Domínio de seus lotes.





O assentamento Pedro Ezequiel de Araújo é o segundo maior do Rio Grande do Norte e está a 213 quilômetros da capital do estado. O ato de titulação aconteceu no ginásio de esportes no centro da cidade, dia 28 de outubro.





Residente da comunidade muito antes dela se tornar assentamento, a agricultora Neuza Maria da Silva resume sua história.





"Cresci trabalhando na agricultura com meus pais e depois com meu esposo. Quando recebi o título provisório já me sentia um pouco dona da terra. Eu acreditei e hoje estamos aqui recebendo o definitivo", disse a beneficiária.





Viúvo e morando com os quatro filhos, seu José Avelino Monteiro comenta sobre a expectativa pós titulação.





"Nós já moramos na nossa casa própria, estamos recebendo o documento da terra e agora vamos produzir ainda mais. Estou me sentindo como uma pena, muito leve", disse o agricultor que produz feijão, milho, melancia, jerimum e melão no seu lote.





Com o documento em mãos, os proprietários poderão acessar outras linhas de financiamento para implementar a produção. Para incentivar a obtenção de crédito, o Banco do Brasil apresentou para as famílias tituladas o programa Pátria Produtora. Resultado de parceria com o Incra, o programa pretende ampliar a obtenção de recursos para desenvolvimento de atividades agropecuárias.





Por meio de atendimento personalizado, as famílias serão orientadas em campo sobre as linhas de crédito disponíveis. Com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) serão organizadas atividades de capacitação para apoiar a produção dos beneficiários titulados.





No Rio Grande do Norte, o Incra já expediu 8.692 documentos de titulação desde 2019.