Bolsonaro reconhece derrota e critica movimento de seus eleitores fechando estradas. Para o presidente Bolsonaro, quem causa baderna é a turma da esquerda. Após ler o texto rápido, Bolsonaro saiu com seus ministros, ficando apenas Ciro Nogueira para dizer que quinta-feira que vem vai iniciar a transição de governo com a presidente do PT Gleisi Hoffmann.

O presidente Jair Messias Bolsonaro, pressionado pelo Congresso, pelo Poder Judiciário e aliados, leu um discurso curto, agradecendo aos 58 milhões de votos que conquistou, não reconheceu com palavras ter perdido as eleições para Lula, e criticou o movimento de seus eleitores fechando estradas. Disse que isto é coisa de eleitores de esquerda. O ministro Ciro Nogueira disse que aguarda o contato da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quinta que vem, para iniciar a transição.

O presidente Bolsonaro leu o discurso após ter uma longa conversa com todos os seus ministros, os quais entraram com ele no local da entrevista coletiva. Ele fez uma caminhada sorrindo, após a leitura, fez o mesmo percurso sorrindo, sendo acompanhado com seus ministros e filhos.

Nas urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram depositados neste segundo turno 118.552.353 votos válidos, de um total de 156.454.011 brasileiros aptos a votarem.

32.200.558 (20,59%) optaram por não comparecer às urnas. São as Abstenções.

3.930.765 (3,16%) eleitores optaram por irem as urnas, mas pra anularem o voto.

1.769.678 (1,43%) eleitores votaram em branco.

O TSE usou 472.075 seções eleitorais neste segundo turno das eleições para presente, que foi acompanhada de perto por representantes de várias organizações, inclusive do Exército Brasileiro.