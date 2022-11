Varas da Família e da Infância de Mossoró abrem seleção para estagiários de pós-graduação em Direito

A 1ª, 2ª e 3ª Varas de Família e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró lançaram edital conjunto para seleção de estágio remunerado de pós-graduação em Direito. São oferecidas oito vagas no total, duas para cada uma das quatro Varas.

As inscrições devem ser feitas até às 14h do dia 5 de novembro, através do formulário disponível em: http://lnk.tjrn.jus.br/inscricoesvarasdefamiliamos.

Após inscrever-se pelo link, o candidato deve enviar para o e-mail selecaofamvijmro@tjrn.jus.br, mensagem identificando, no assunto, o nome do(a) candidato(a) e o edital ao qual se refere e os seguintes documentos digitalizados no formato PDF e na seguinte ordem pedida no item 5.2. do edital.

Para conferir o edital completo, clique AQUI.

A lista definitiva dos inscritos será divulgada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 08 de novembro.



SELEÇÃO

A seleção será mediante prova discursiva e entrevista pessoal. A primeira etapa consistirá na elaboração de uma sentença e uma questão discursiva, relativas ao conteúdo programático contido no anexo do edital.

A prova discursiva, terá duração de quatro horas e será realizada no dia 11 de novembro, das 8h30 às 12h30, no Salão do Júri do Fórum Dr. Silveira Martins, localizada na Av. Alameda dos Carnaubeiras, 355, Costa e Silva, Mossoró-RN, devendo o candidato comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

A lista de aprovados nesta fase será divulgada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 22 de novembro, contendo nomes e notas dos candidatos.

Os 20 primeiros candidatos que compuserem a lista de aprovados serão convocados para a entrevista pessoal, a ser realizada no dia 29 de novembro de forma virtual, entre as 8h e as 11h.

Durante a entrevista, os currículos dos candidatos aprovados serão analisados, esclarecendo-se dúvidas acerca de interesses, expectativas e experiências profissionais anteriores.

A lista de classificação final será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 1º de dezembro.

CONDIÇÕES

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 horas semanais, podendo consistir em trabalho presencial ou em semipresencial, a critério dos juízes de cada Vara, e em conformidade com a Resolução nº 63/2022, de 21 de setembro de 2022.

A jornada diária, por sua vez, será exercida no período de expediente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (08h às 14h), sujeito a modificação caso o aprovado resida ou estude em outra comarca, desde que mantidas as seis horas obrigatórias.

O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa-auxílio de R$1.874,00 e um auxílio-transporte no valor de R$ 127,60.

A duração do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período, desde que seja comprovado o vínculo com a entidade de ensino respectiva.