Os brasileiros que aquecem as casas de apostas durante a Copa do Qatar

Convocação oficial dos 26 atletas que vão compor a seleção brasileira para a Copa do Qatar será divulgada por Tite a partir das 13 horas da próxima segunda-feira, 7, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A abertura da copa será no dia 20 e o Brasil estréia no dia 24, contra a Sérvia, às 16 horas, horário de Brasilia.

Nas últimas entrevistas, Tite deixou escapar os nomes dos goleiros Allison e Ederson e do lateral-esquerdo Alex Sandro, que vão somar com os jogadores já consagrados.



Outros cotados são Everton Ribeiro, Pedro, Gabriel Barbosa, Filipe Luis e o Goleiro Santos, todos do Flamento. Os já consagrados são Neymar, Vinicius Jr, e Raphinha. Estes dois últimos ganharam destaque por suas atuações defendendo seus clubes na última temperada respectivamente na Espanha e na Inglaterra.

Estes nomes estão pré-lista de 55 nomes divulgada pela CBF no dia 20 de outubro.

Raphinha, de 24 anos, atualmente defende as cores do Leeds United, da Inglaterra. Ele marcou 10 gols e fez três assistência de gol na atual temporada - (2021/2022).

Já Vinicius Jr tem se destacado na equipe do Real Madrid, da Espanha. Na temporada 2021/2022 o atleta fez 17 gols e providenciou 18 assistências para os colegas em campo.

Soma a esta lista, o nome do zagueiro Thiago Silva, que tem aparecido nos jogos preliminares como capitão da equipe. Os nomes consagrados e prováveis convocados.

No Qatar, o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira será em Doha, capital.