Senador Jean integra comitiva do Senado na conferência da ONU sobre clima

O líder da Minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN), será um dos representantes da Comitiva do Senado na conferência sobre mudanças climáticas da ONU, a COP27, que ocorre entre os dias 6 e 18 de novembro, no Egito. Além dele e de outras autoridades brasileiras, o presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, também foi convidado.

Jean Paul tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. No Senado, ele é autor do projeto que cria o Marco Legal para a geração e exploração de energias renováveis no mar (offshore). No Congresso Nacional, preside a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia.

O parlamentar também é autor do projeto (PL 1425/2022) que disciplina o armazenamento permanente de dióxido de carbono, promovendo a captura de CO₂ da natureza e contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa.

Jean ainda foi autor do projeto (PL 725/2022), conhecido como “Lei do Hidrogênio”, que incentiva e regula o uso do hidrogênio sustentável como fonte de energia no Brasil.

PRESIDENTE LULA

Na última terça-feira (01), o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, convidou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para participar da COP27, que contará com a presença de mais de 90 chefes de Estado e mais de 40 mil congressistas.

Durantes os 13 dias de evento, os participantes irão discutir seis temas principais: Transições Justas, Segurança Alimentar, Financiamento Inovador para Clima e Desenvolvimento, Investir no Futuro da Energia, Segurança Hídrica e Mudanças Climáticas e a Sustentabilidade de Comunidades Vulneráveis.