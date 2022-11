Policiais militares de Mossoró salvam criança de dois anos vítima de afogamento

Os Sargentos Madson e Silvestre, juntamente com o Cabo R. Soares, do efetivo da 2ª CIPRV, estavam realizando uma blitz na estrada de acesso à Baraúna, quando foram abordados por uma mãe desesperada, informando que a filha havia caído na piscina de casa e estava desacordada. Ao MOSSORÓ HOJE, o Sargento Madson informou que recebeu a criança em seus braços sem respirar e já ficando roxa. Ele afirma que, imediatamente, iniciou as manobras de salvamento, que resultaram na criança expelindo o líquido que havia engolido e voltando a respirar. A menina foi levada às pressas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde recebeu o atendimento especializado. Graças a ação rápida dos policiais, ela não corre risco de morte.