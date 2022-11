Mototaxista é assassinado a tiros enquanto dormia em uma rede, no município de Caraúbas. A vítima foi identificada como Francisco Eudes Figueiredo, de 46 anos. Ele estava em sua residência, localizada no bairro Leandro Bezerra, quando foi surpreendido pelos criminosos. Possivelmente, a vítima estava com a porta da residência aberta ou apenas encostada, pois a perícia não encontrou marcas de arrombamento. O corpo de Francisco Eudes foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), em Mossoró. As investigações ficarão a cargo do Delegado Paulo Nilo, que responde pela delegacia de Caraúbas.

Um mototaxista de 46 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), por volta das 2h20, no Bairro Leandro Bezerra, em Caraúbas, no Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Francisco Eudes Figueiredo. Ele estava em sua residência, localizada na Rua Lourenço Gurgel, dormindo em uma rede, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Francisco Eudes não teve tempo de reagir. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda dentro da rede. A motivação do crime é desconhecida. Os suspeitos fugiram em seguida.

Possivelmente, a vítima estava com a porta da residência aberta ou apenas encostada, pois a perícia não encontrou marcas de arrombamento.

O corpo de Francisco Eudes foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), em Mossoró. As investigações ficarão a cargo do Delegado Paulo Nilo, que responde pela delegacia de Caraúbas.